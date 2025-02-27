Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin halk pazarı olarak hizmete sunduğu marketin açılışında izdiham yaşandı. Yakutiye ilçesinde bulunan marketin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen katıldı.
Açılışta vatandaşlar, uygun fiyatlar nedeniyle yoğun ilgi gösterdi. Özellikle ödeme noktalarında uzun kuyruklar oluştu.
İZDİHAM YAŞANDI
Açılışın ardından, markete girmek isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman izdiham yaşandı. Marketten çıkan Hanifi Karataş, "Burası diğer marketlerden daha hesaplı. Zeytin, hurma, yumurta ve salça aldım" dedi. Kapıda bekleyen Mehmet Özdemir ise, "İçeri giremedik, gireceğiz inşallah. Bayağı yoğun. Sırayla alıyorlar" şeklinde konuştu.