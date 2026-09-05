Alışveriş sonrasında kasalarda verilen ve mürekkepsiz basılan termal fişlerin büyük kısmında ısıya duyarlı bisfenol kaplamasının yer aldığı belirlendi. Yapılan araştırmalar, bu kimyasalların cilt yoluyla vücuda emilebildiğini ve önemli bir çevresel atık yükü oluşturduğunu gösteriyor.

YAZI BASKISINDA MÜREKKEP DEĞİL ISI KULLANILIYOR

Termal kâğıtlarda renksiz bir boya ile "geliştirici" olarak adlandırılan asidik bir kimyasal madde bulunuyor. Yan yana geldiklerinde reaksiyona girmeyen bu maddeler, yazıcı başlığının kağıdın belirli bölgelerini ısıtması ve yüzeydeki kaplamayı eritmesiyle birleşiyor. Reaksiyon sonucunda boya siyah renge dönüşüyor. Süreç; toner, şerit veya mürekkep kartuşu kullanılmadan gerçekleşiyor.

Normal mürekkebin aksine yüzeyde ince bir tabaka halinde kalan bu kaplama, sürtünmeyle silinebiliyor veya sıcak ortamda kaybolabiliyor.

PERAKENDECİLERDEN TOPLANAN FİŞLERİN %93'ÜNDE BPA VE BPS TESPİT EDİLDİ

ABD'deki perakendecilerden toplanan fişler üzerinde yapılan bir analiz, numunelerin yaklaşık %93'ünün geliştirici madde olarak BPA veya BPS içerdiğini ortaya koydu. Uzmanlar, bu kimyasalların varlığının bir bulaşma değil, yazının oluşması için kasıtlı bir kullanım olduğunu aktarıyor.

Ölçümlere göre fişlerdeki bisfenol seviyesi inç kare başına 12 ila 18 milyonda bir ons aralığında seyrediyor. Eyalet kılavuzlarında, tek bir termal fişin bir konserve kutusundan yüzlerce kat daha fazla bisfenol içerebildiği ve bu maddenin cilt vasıtasıyla emilebildiği belirtiliyor.

EN BÜYÜK RİSK PERAKENDE ÇALIŞANLARINDA

Tek bir fişle temas etmek doğrudan hayati bir sağlık riski oluşturmazken, sürekli maruz kalmanın risk taşıdığı ifade ediliyor. Özellikle 8 saatlik vardiyaları boyunca sürekli fişle temas eden perakende çalışanlarının kanındaki bisfenol seviyelerinin genel nüfusa kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğu kaydedildi.

GERİ DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNİ KİRLETİYOR

Minnesota Kirlilik Kontrol Ajansı, görünüm olarak normal kâğıda benzeyen termal fişlerin geri dönüşüm kutularına atılmaması gerektiğini açıkladı. Fişlerdeki kimyasal kaplamanın geri dönüştürülmüş lifleri kirlettiği, fabrika atık sularına karıştığı ve tüm geri dönüşüm kütlesine yayıldığı belirtilerek bu materyallerin doğrudan evsel atığa (çöpe) atılması tavsiye edildi.

YILLIK TÜKETİM RAKAMLARI VE ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Green America tarafından yayımlanan Skip the Slip raporunda yer alan ulusal tahminlere göre, ABD'deki fiş üretimi yıllık şu çevresel etkilere yol açıyor:

Ağaç Tüketimi: Yaklaşık 3,7 milyon ağaç

Su Tüketimi: 10,1 milyar galon su

Atık Miktarı: Yaklaşık 334 milyon pound atık

Piyasada bisfenol içermeyen C vitamini veya üre bazlı geliştiriciler ile ısı vasıtasıyla üst katmanı kazıyarak alt tabakayı gösteren alternatif kâğıt teknolojileri bulunuyor. Bazı büyük perakendecilerin bu alternatiflere geçiş yaptığı belirtilirken; tüketiciler için ise dijital fiş kullanımı, gereksiz fişlerin reddedilmesi ve fişlerin çocuklardan uzak tutulması öneriliyor.