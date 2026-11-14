Market raflarında yüzlerce farklı ürünle karşılaşan tüketiciler için alışveriş yapmak zaman zaman bütçe planlamasını zorlaştırabiliyor. İhtiyaç dışı ürünlerin sepete eklenmesi, evde unutulan gıdaların bozulması ve aynı ürünün yeniden alınması, market harcamalarının artmasına neden olabiliyor.

6-5-4-3-2-1 KURALI NASIL UYGULANIYOR?

Yöntemin temelinde, her alışverişte farklı gıda gruplarından belirli sayıda ürün seçmek yer alıyor. Buna göre alışveriş listesinde şu ürünlere yer veriliyor:

6 sebze

5 meyve

4 protein kaynağı

3 nişastalı ürün

2 sos veya sürülebilir ürün

1 keyiflik atıştırmalık

Sebze ve meyveler taze, dondurulmuş veya konserve olarak tercih edilebiliyor. Protein grubunda yumurta, yoğurt, bakliyat, tavuk ya da balık gibi ürünlere yer verilirken; pirinç, makarna ve ekmek gibi ürünler nişastalı gıdalar arasında değerlendiriliyor.

SEPETE RASTGELE ÜRÜN ATMANIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Yöntemin en önemli amacı, markette karşılaşılan indirimler ve anlık istekler nedeniyle yapılan plansız alışverişi azaltmak.

Belirli bir çerçeveyle hazırlanan liste sayesinde tüketici, ne alacağını önceden belirleyebiliyor. Böylece sadece bir kez kullanılacak malzemeler yerine, hafta boyunca farklı öğünlerde değerlendirilebilecek ürünler seçmek mümkün oluyor.

Örneğin aynı sebze, protein ve nişastalı ürünler farklı kombinasyonlarla birden fazla öğünde kullanılabiliyor. Bu durum, buzdolabında unutulan ve daha sonra çöpe giden gıda miktarının azaltılmasına da yardımcı olabiliyor.

RAKAMLARA BİREBİR BAĞLI KALMAK GEREKMİYOR

Uzmanların ve yöntemi kullananların dikkat çektiği önemli nokta ise bu sayıların kesin bir kural olarak görülmemesi.

Tek başına yaşayan bir kişi ile kalabalık bir ailenin alışveriş ihtiyacı aynı olmadığı için listedeki ürün miktarları ve çeşitleri bütçeye, evde yaşayan kişi sayısına ve beslenme alışkanlıklarına göre değiştirilebiliyor.

Yöntem, özellikle "markete gidince ne alacağını bilemeyen, ihtiyacından fazla ürün alan ve alışveriş bütçesini kontrol altında tutmak isteyenler" için bir başlangıç noktası sunuyor.

TASARRUFUN İLK ADIMI ALIŞVERİŞ LİSTESİNDEN GEÇİYOR

6-5-4-3-2-1 yöntemi tek başına market faturasını düşürmenin garantisi olarak görülmüyor. Ancak alışverişe planlı çıkmak, evde bulunan ürünleri önceden kontrol etmek ve gerçekten kullanılacak gıdaları seçmek, gereksiz harcamaların önüne geçebiliyor.

Özellikle fiyatların yakından takip edildiği dönemde, tüketicilerin market alışverişinde "ne kadar çok ürün aldığı" yerine "aldığı ürünleri ne kadar verimli kullandığı" daha önemli hale geliyor. 6-5-4-3-2-1 kuralı da tam olarak bu noktada, alışveriş sepetini daha planlı oluşturmak isteyenler için alternatif bir yöntem olarak öne çıkıyor.