ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Van Buren ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki bir kadın, rutin bir market alışverişi sırasında satın aldığı piyango biletiyle 1 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu.

UNUTTUĞU BİLETİ ERTESİ GÜN KAZIDI

Süpermarketten aldığı "Bonus Multiplier" türü kazı kazan biletini eve dönünce masanın üzerine bırakan ve varlığını unutan kadın, bileti ancak ertesi gün öğleden sonra fark ederek kazıdı. İkramiyeyi gördükten sonra durumu eşiyle paylaşan talihli, bileti doğrulatmak üzere yetkililere başvurdu.

PARAYI TEK SEFERDE ALDI

Ödülünü almak için Michigan Piyangosu genel merkezine giden kadın, ödemeyi tek seferde toplu olarak almayı tercih etti. Kesintilerin ardından yaklaşık 693 bin doları teslim alan talihli, bu parayı evini restore etmek ve torunlarına birikim hesabı açmak için kullanacağını belirtti.