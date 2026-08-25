Küresel ısınma dünyayı kavurmaya devam ederken, uluslararası iklim bilimciler, meteorologlar ve ekonomistler Avrupa’nın geleceğini tamamen değiştirecek korkutucu bir senaryoyu masaya yatırdı.

Dünyanın en saygın uzmanlarının üzerinde birleştiği ortak gerçek şu: Dünyayı ve özellikle Avrupa'yı dengede tutan devasa iklim sistemleri birer birer çöküşe geçiyor.

AVRUPA'NIN ISITMA SİSTEMİ BOZULDU: AMOC ALARM VERİYOR

Klimatologların en büyük korkusu, kısa adı AMOC (Atlantik Meridyonel Devrilme Sirkülasyonu) olan devasa okyanus akıntı sisteminin messbar (ölçülebilir) derecede zayıflamış olmasıdır.

Meksika Körfezi’nden gelen sıcak suları kuzeye taşıyarak Avrupa’ya ılıman ve yaşanabilir bir iklim sunan bu sistem, kutuplardaki buzulların erimesiyle doğaya karışan tatlı su yüzünden kilitlenmek üzere.

Munich Re Baş-Klimatoloğu Tobias Grimm acı gerçeği şu sözlerle özetliyor:

"Dünya o kadar hızlı ısınıyor ki, birkaç on yıl sonra geriye dönüp baktığımızda, 2026 yılının aslında ne kadar serin ve güzel bir yaz olduğunu söyleyip o günleri mumla arayabiliriz".

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN NOKTAYA (KIPP PUNKT) 10 YIL KALDI

Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü’nden (PIK) Profesör Stefan Rahmstorf, bu akıntı sistemini tam 30 yıldır izliyor. Fizikçi Rahmstorf’un uyarısı tam anlamıyla kırmızı alarm niteliğinde: "Klimayı dengede tutan bu sistemin geri dönüşü olmayan kırılma noktasını (Kipppunkt) belki de çoktan geçtik ya da önümüzdeki 10-20 yıl içinde tamamen geçeceğiz. Bu süreç boyunca tüm küresel iklim sistemi aşırı derecede instabil (kesintili ve dengesiz) hale gelecek ve tahmin edilemez hava felaketleri katlanarak artacak".

EKONOMİK FATURASI DA KORKUTUCU: GÜNLÜK 1 MİLYAR EURO

Haber sadece çevre felaketlerini değil, cüzdanımızı vuracak ekonomik krizleri de içeriyor. Yapılan makroekonomik analizlere göre, sıcaklığın 35 dereceyi aştığı her bir tekil günün küresel ekonomiye ve sanayiye verdiği zarar 1 milyar euroya yaklaşıyor.

Şirketler artık aşırı sıcaktan dolayı işçilerin düşen verimliliği, aşırı ısınan makinelerin bozulması ve kuruyan nehirler yüzünden nehir taşımacılığının (lojistiğin) durması tehlikesiyle karşı karşıya. Uzmanlar, "Kriz kapıya dayanmadan önce harcamaktan korktuğumuz milyonlar, kriz patladıktan sonra milyarlarca euroluk devasa zararlara dönüşüyor" diyerek politikacıları acilen harekete geçmeye çağırıyor.