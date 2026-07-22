Meyve ve sebze reyonuyla alışverişe başlayan kişilerin daha sağlıklı ürünlere yönelme ihtimali artabiliyor. Ancak bu durum bazen ters bir etki de yaratabiliyor. Sepetine sağlıklı ürünler koyan kişi, daha sonra kendisini ödüllendirme düşüncesiyle atıştırmalık ve yüksek kalorili ürünlere daha kolay yönelebiliyor. Tüketici psikolojisinde bu eğilim, kişinin yaptığı olumlu bir seçimin ardından başka bir konuda kendisine daha fazla izin vermesiyle açıklanıyor.

RAFLARIN YERLEŞİMİ TESADÜF DEĞİL

Market girişlerinde taze meyve ve sebzelere yer verilmesi, mağazanın daha doğal ve güvenilir algılanmasını sağlıyor. Süt, ekmek ve yumurta gibi temel ihtiyaçların farklı noktalara yerleştirilmesi ise müşterinin daha fazla reyon gezmesine neden oluyor.

Müşteri mağazada ne kadar fazla dolaşırsa, alışveriş listesinde bulunmayan ürünlerle karşılaşma ihtimali de o kadar artıyor. Kampanyalı ürünlerin koridor başlarına, küçük atıştırmalıkların ise kasaların yakınına yerleştirilmesi de ani satın alma kararlarını artırmak için kullanılan yöntemler arasında bulunuyor.

İLK TERCİH SEPETİN DEVAMINI ETKİLEYEBİLİR

Alışveriş arabasının ilk yöneldiği reyon, kişinin o alışverişte nasıl bir seçim düzeni izleyeceğini etkileyebiliyor. Sağlıklı ürünlerle başlayan alışveriş, benzer tercihlerin devam etmesini sağlayabileceği gibi kişinin ilerleyen bölümlerde kendisini ödüllendirmesine de yol açabiliyor.

Plansız harcamaları azaltmak için alışveriş öncesinde liste hazırlanması, markete tok gidilmesi ve doğrudan ihtiyaç duyulan reyonlara yönelinmesi öneriliyor. Markette geçirilen süre uzadıkça karar verme yorgunluğunun ve dürtüsel alışveriş ihtimalinin artabileceği belirtiliyor.