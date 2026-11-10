G7 Dönem Başkanı Fransa'nın başkenti Paris'te üye ülkelerin dış işleri bakanları zirvede bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliğinde gerçekleşen iki günlük zirvede küresel krizler ele alındı.

Barrot toplantı bitiminde Fransa topraklarında yüzlerce marketi hedef alan siber saldırılardan bahsetti.

Buzdolaplarını fırına çevirerek tonlarca ürünün bozulmasına sebep olan siber saldırının arkasında İranlı siber korsanların olduğunu söyledi.

'ARKASINDA İRAN VAR'

Toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 11-12 Ekim tarihlerinde yüzlerce marketin işleyişini bozan siber saldırıya değindi.

İşletmelerdeki dondurucuların bir kısmını durduran, bir kısmının ise 50 dereceye kadar ısınmasına sebep olan eylemin arkasında İran'ın bulunduğunu öne sürdü.

Barrot, saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunun teyit edildiğini aktardı.

Saldırının, Fransa topraklarında gerçekleştirilen sabotaj amaçlı ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu belirten Fransız Bakan, "ulusal çıkarları zedeleyen bu girişimin karşılıksız bırakılmayacağını" söyledi.

'KARŞILIĞINI VERECEĞİZ'

Gelişmelerin ardından diplomatik mekanizmaların işletildiğini duyuran Barrot, İran'ın Paris Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak resmi protesto notasının iletildiğini bildirdi.

Benzer hadiselerin tekrar etmesini engellemek amacıyla orantılı ve gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurgulayan Barrot, söz konusu saldırıdan sorumlu tutulan kişi ve kurumlara karşı Avrupa genelinde yaptırımların devreye sokulacağını ifade etti.

Ev sahibi Jean-Noel Barrot'un başkanlığındaki G7 zirvesindeki temaslara İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD dışişleri bakanları katıldı.

Zirvede ayrıca Fransa'nın resmi daveti doğrultusunda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de yer aldı.

İki gün sürecek görüşmeler kapsamında; Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerinin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler, küresel enerji güvenliği ve yapay zeka başlıkları kapsamlı biçimde ele alınıyor.