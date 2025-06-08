İngiltere'de bir süpermarket çalışanı, 'aile ziyareti' bahanesiyle çıktığı yolculukta 1.2 milyon sterlini (yaklaşık 65 milyon TL) bavulunda taşırken yakalandı. 48 yaşındaki Mazen Al Shaar, polise sadece 500 sterlin taşıdığını söylese de gerçek çok daha farklı çıktı.

15 Mart'ta Heathrow Havalimanı'nın 3. Terminali'nde Beyrut'a uçmak üzereyken durdurulan Al Shaar'ın bagajlarında yapılan aramada iki bavulun içinde toplam 1.232.880 sterlin bulundu.

KENDİNİ 'AİLE ZİYARETİYDİ' DİYEREK SAVUNDU

Al Shaar, paranın kaynağıyla ilgili herhangi bir açıklama yapamayınca tutuklandı. Hakkında açılan davada kara para aklama suçunu kabul eden zanlı, Isleworth Kraliyet Mahkemesi'nde çıkarıldığı duruşmada mahkum edildi.

PARAYA EL KONULACAK

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA) Operasyon Müdürü Peter Jones, Al Shaar'ın suç dünyasındaki rolünü şöyle özetledi:

"Kara para aklayıcıları, organize suçların merkezindedir. Uyuşturucu; silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilen parayı aklamadıkları sürece bu suçlar karlı olmaz. Bu parayı ele geçirerek ve Al Shaar'ı adalete teslim ederek suç zincirinin önemli bir halkasını kopardık. Bu para artık suç faaliyetlerine geri dönemeyecek."

Mahkeme, paraya el koyma ve müsadere işlemlerinin başlatılması için takvim belirledi. Al Shaar'ın hapse girmesinin yanı sıra bu paranın suçla mücadelede kullanılabileceği belirtiliyor.