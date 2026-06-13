Gıda sektöründe faaliyet gösteren üretici ve satıcıların büyük bir kısmı dürüstlük ilkesiyle hareket etse de bazı işletmelerin kâr hırsını insan sağlığının önüne koyduğu acı bir gerçek. Normal şartlarda, rafa çıkan bir gıda ürününün son kullanma tarihi (SKT) geçmeden satılması, satılamadıysa derhal imha edilmesi gerekir, ancak Sırbistan'daki büyük bir perakende zincirinde çalışan bir işçinin yaptığı son ifşalar, dürüst olmayan tüccarların başvurduğu akılalmaz yöntemleri gözler önüne serdi.

Kimliğini gizli tutarak medyaya konuşan mağaza çalışanı, son kullanma tarihi geçmiş ürünleri örtbas etmek için neler yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti. Büyük yankı uyandıran bu hikaye, alışveriş yaparken neden her zaman ihtiyatlı olmamız gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

"Tarihi geçen etler atılmaz, sirkeyle yıkanıp yeniden işlenir"

Skandalın odağındaki isimsiz çalışan, mağaza personeline her işin yaptırıldığını belirterek, satılmayan ve bozulan taze etlerin başına gelenleri şu sözlerle açıkça itiraf etti:

"Taze et satılmadığı zaman asla çöpe atılmaz. Zararı önlemek için daha fazla işleme tabi tutulacağı bölüme gönderilir. Burada et, ağır kokusunu ve rengini gizlemek için sirke ve suyla yıkanır. Ardından kıyma makinesinde birkaç kez öğütülür, bolca baharatla doldurulur; sosis ve köfte yapılarak yeniden rafa sürülür."

Etiketlerin tarihleri değiştiriliyor

İşçinin iddialarına göre, son kullanma tarihi geçen paketli ürünler de kesinlikle satıştan çekilmiyor. Mağaza yönetiminin zarardan kaçınmak adına çalışanları görevlendirdiğini söyleyen muhbir, son kullanma tarihi geçmiş ambalajların üzerindeki tarih etiketlerinin düzenli olarak yenileriyle değiştirildiğini ve müşterilere "taze" ürün gibi sunulduğunu ekledi.

Ayrıca mağazalardaki teknik altyapı yetersizliğine de değinen çalışan, "Haftada en az bir kez bozulan eski buzdolaplarını kendi imkanlarımızla tamir etmeye çalışıyoruz" diyerek soğuk zincirin de sık sık kırıldığını ifşa etti.

Tüketicilere çağrı: "Çok dikkatli olun"

Eski çalışan, bu kirli çarkın bir parçası olmaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, tüketicileri gıda alışverişi yaparken gözlerini dört açmaya çağırdı. Özellikle hazır kıyma, işlenmiş sosis, köfte ve soslu et gibi hileye açık ürünleri satın alırken kokusuna, rengine ve ambalaj bütünlüğüne mutlaka dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.