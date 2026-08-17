Ümraniye'de bir markette çalışan Umut Ö., görevi sırasında 14 yaşındaki bir çocuğun ürün paketlerini yırtarak açmaya çalıştığını fark etti. Umut Ö., ürünlerin zarar görmemesi için çocuğu uyararak marketten çıkardı.

"YAŞATMAM SENİ, ÖLDÜRÜRÜM"

Çocuğun marketten ayrılmasından yaklaşık 10 dakika sonra ağabeyi Müslüm O. iş yerine geldi. Müslüm O., Umut Ö.'ye yaklaşıp "Yaşatmam seni, öldürürüm, ayık ol" diyerek tehditte bulundu. Ardından market çalışanının başına yumruk atarak dışarı çıktı.

Yaşananlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından polis ekipleri inceleme başlattı. Umut Ö.'nün teşhisi doğrultusunda saldırganın Müslüm O. olduğu belirlendi.

Polis, Müslüm O.'yu yakalamak için çalışma sürdürüyor.