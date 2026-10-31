Bir yayıncının market çalışanına yaptığı şaka, sosyal medyada büyük tepki topladı. Çalışanı hesabından para çalındığına inandırmaya çalışan yayıncının videosu kısa sürede viral oldu. Olayın ardından çalışan için başlatılan bağış kampanyasında 280 bin dolardan fazla para toplandı.

TikTok'ta paylaşılan ve diğer sosyal medya platformlarında da yayılan videoda yayıncı, bir market çalışanına saati sordu. Kadın, soruyu yanıtlamak için telefonunu çıkardığında yayıncı kendi telefonunu ona yaklaştırdı. Önceden kaydettiği bir ses kaydını oynatarak hesabından para çekilmiş gibi bir izlenim yarattı.

Yayıncı, kadını kandırarak hesabından 10 dolar çektiğine inandırmaya çalıştı. Ardından, "Teşekkürler, az önce 10 dolar kazandım" diyerek şaka yaptığını söyledi, ancak market çalışanı bu durumu eğlenceli bulmadı.

Kadın, yaşadığı şaşkınlığı ve öfkeyi şu sözlerle dile getirdi:

"Evde bensiz uyuyan çocuklarım var. Bir saat önce eve gitmem gerekiyordu ama hâlâ işteyim. Şimdi muhtemelen senin yüzünden işimi kaybedeceğim. Bu hiç komik değil."

Yayıncı özür dilemeye başlayınca çalışan tepkisini sürdürdü. Kadın, "Özür dileme, muhtemelen bundan para kazanıyorsun. Ben ev kredimi bile ödeyemiyorum. Üstelik evde 4 çocuğum var" dedi.

VİDEO SONRASI BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla çok sayıda kişi market çalışanına destek verdi. Kadının yaşadığı maddi zorlukları öğrenen kullanıcılar, onun için bir bağış kampanyası başlattı.

Kampanyanın açıklamasında, bir içerik üreticisinin daha fazla izlenme ve tıklanma uğruna bir çalışanın işini kaybetme korkusu yaşamasına neden olmasına tepki gösterildi. Açıklamada ayrıca insanları tacize ve öfkeye teşvik eden içeriklere karşı durulması çağrısı yapıldı.

Kampanya kapsamında çalışan için şimdiye kadar 280 bin doların üzerinde bağış toplandı.