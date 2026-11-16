Aldığı maaşla açıklanamayan lüks harcamalarını "miras kaldı" diyerek geçiştiren süpermarket çalışanının foyası, yapılan yıllık envanter sayımında ortaya çıktı. Boş içecek şişeleri üzerinden kurduğu akılalmaz düzenekle tam 2 bin 299 sahte işlem yaparak 230 bin euroyu (12 milyon 778 bin 659 TL) zimmetine geçirdiği iddia edilen 37 yaşındaki eski yöneticinin skandalı mahkemeye taşındı.

LÜKS HAYATINI "MİRAS" YALANIYLA GİZLEMİŞ

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Waldshut-Tiengen kentinde yaşanan olay, ülkenin gündemine oturdu. Stajyer olarak girdiği süpermarkette zamanla kasalardan sorumlu yönetici pozisyonuna kadar yükselen 37 yaşındaki çalışanın pahalı saatler, son model telefonlar, yeni bir otomobil ve sık sık çıktığı futbol seyahatleri yöneticilerinin dikkatini çekti. Ancak şüpheli, maaşının çok üzerindeki bu lüks harcamaları kendisine miras kaldığını söyleyerek açıkladı.

YILLIK SAYIMDA 2 BİN 299 SAHTE FİŞ ORTAYA ÇIKTI

Gerçek ise marketin yıllık envanter sayımı sırasında gün yüzüne çıktı. İddianameye göre sabıkası bulunmayan eski çalışan, boş pet şişeleri ve teneke kutuların iadesi karşılığında verilen depozito fişlerini özel kasada sahte olarak düzenleyerek yıllar içinde tam 230 bin euroyu zimmetine geçirdi. Toplam 2 bin 299 sahte fişin büyük bölümünün 90 ile 99 euro arasında kesildiği, normal şartlarda bu tutar için tek seferde 360 ile 1.200 arasında pet şişenin iade edilmesi gerektiği belirlendi.

ÖNCE TAKSİTLE ANLAŞTILAR, ÖDEME DURUNCA YARGIYA TAŞINDI

Skandalın patlak vermesinin ardından market yönetimi ilk etapta polise gitmek yerine çalışanına 230 bin euroluk borcu kabul ettiğine dair belge imzalatarak uzun vadeli taksit planı yaptı. Ancak işsiz kalan şüphelinin ödemeleri durdurması üzerine olay Waldshut-Tiengen Sulh Mahkemesi'ne taşındı. Hakim karşısına çıkan sanık, belgeyi baskı altında imzaladığını ve en fazla 45 bin euro aldığını savunurken, mahkeme kayıtların detaylı incelenmesi için duruşmaya ara verdi.

MARKETTEN RADİKAL ÖNLEM: 5 EURO SINIRI GETİRİLDİ

Olayın ardından ifade veren market müdürü, usulsüzlüğün bu kadar kolay yapılabileceğini öngöremediklerini itiraf etti. Süpermarket yönetimi ise benzer bir vurgunun tekrar yaşanmaması için kasalarda elle düzenlenen depozito iade fişlerine en fazla 5 euro (277 TL) üst sınırı getirdi.