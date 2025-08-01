Düşük ücretlerle ağır mesai ve çalışma şartları altında çalıştırılan zincir market işçilerine ait görüntüler sosyal medyada dolaşıma sokulmaya devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin en popüler zincir marketlerinden birinde çalışan bir kadın kasiyerin yorgunluk nedeniyle işine devam edemediği anlar sosyal medyada gündem olurken, paylaşılan yeni görüntüde, yoğun çalışma temposuna dayanamayan başka bir zincir market kasiyerinin de fenalaşarak yere düştüğü anlara yer verildi.

MAAŞ ASGARİ MESAİ 10 SAAT



Birçoğu asgari ücret ya da çok az üzerinde rakamlara çalıştırılan işçilerden istenen görev tanımının ise kesin bir tanımı yok. Marketin temizliğinden reyon yerleşimine, kasiyerliğinden ürün güvenliğine kadar pek çok alanda kullanılan işçilerin aylık geliri ise çoğu zaman asgari ücret seviyesinde seyrediyor.



İnsanlık dışı çalışma koşullarında çalıştırılan işçilerin, gün içerisinde dinlenmesini önlemek için de kasalarda sandalye kullanımına izin verilmemekte.















