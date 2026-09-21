Fransa’da gıda güvenliği nedeniyle dikkat çeken bir ürün geri çağırma kararı alındı. Carrefour mağazalarında satışa sunulan SIMPL marka 800 gramlık soyulmuş bütün domates konservelerinin belirli bir partisinde Datura tohumu bulunabileceği tespit edildi.

18 Eylül 2026’da yayımlanan geri çağırma duyurusuna göre risk, markanın tüm ürünlerini kapsamıyor. Karar yalnızca belirli parti numarasına sahip konserveler için geçerli.

SADECE BİR PARTİ GERİ ÇAĞRILIYOR

Geri çağırma kapsamında 800 gramlık SIMPL marka konserve domateslerin L25252 parti numaralı ürünleri bulunuyor. Ürünün GTIN kodu 3560070479467, tavsiye edilen tüketim tarihi ise 31 Aralık 2028 olarak açıklandı. Söz konusu konservelerin 7 Nisan-17 Eylül 2026 tarihleri arasında Fransa genelindeki Carrefour mağazalarında satıldığı belirtildi. Tüketicilerden ürünlerini kontrol ederek parti numarasının geri çağırma kapsamına girip girmediğini doğrulamaları istendi.

DATURA TOHUMU ZEHİRLENME RİSKİ TAŞIYOR

Geri çağırmanın gerekçesi, ürünlerde Datura tohumu bulunma ihtimali. Tropan alkaloitleri içeren Datura bitkisinin tüketilmesi, çeşitli zehirlenme belirtilerine neden olabiliyor. Resmî kayıtta ağız kuruluğu, göz bebeklerinde büyüme, görme bozukluğu, çarpıntı, huzursuzluk, bilinç bulanıklığı ve yönelim bozukluğu olası belirtiler arasında sıralandı. Daha ciddi vakalarda halüsinasyon ve anlaşılmaz konuşma görülebileceği belirtildi.

TÜKETİCİLERE TÜKETMEME UYARISI

Yetkililer, L25252 parti numarasını taşıyan ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini bildirdi. Ürünü satın alanların konserveyi satış noktasına götürerek ücret iadesi alabileceği, ürünü imha edebileceği veya ihtiyaç halinde Carrefour tüketici hizmetleriyle iletişime geçebileceği kaydedildi.