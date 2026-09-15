Artan gıda fiyatları ve kabarık market faturaları karşısında bütçesini korumak isteyenler için uzmanlardan hayat kurtaran bir yöntem geldi. Buzdolabında son kullanma tarihi son güne gelmiş et, tavuk veya sosis gördüğünüzde doğrudan çöpe atma alışkanlığı geride kalıyor. "48 saat kuralı" adı verilen bu basit yöntem, hem gıda israfını sıfırlıyor hem de cüzdanı koruyor.

BUZDOLABINDAKİ GIDALARIN ÖMRÜNÜ UZATAN FORMÜL

Sistemin çalışma mantığı oldukça pratik ilerliyor. Ürünün son kullanma tarihi geçmeden hemen önce yemeği pişirmek gerekiyor çünkü gıda güvenliği ilkelerine göre pişirme işlemi gıdanın ömrünü doğrudan uzatıyor. Pişirilen yemek soğuduktan sonra buzdolabına kaldırıldığında 48 saatlik ek bir tüketim süresi kazanılmış oluyor. Bu süre içinde tüketilemeyecek yemekler ise dondurucuya atılarak ileri bir tarihe ertelenebiliyor. Çiğ ürünleri dondurucuya doğrudan koymak da bakterileri durdurduğu için ürün çözüldükten sonra 24 saatlik güvenli bir kullanım penceresi sunuyor.

TARİHLER ARASINDAKİ HAYATİ FARK

Uzmanlar bu yöntemi uygularken ambalaj üzerindeki terimlere son derece dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Son kullanma tarihi doğrudan gıda güvenliğiyle ilgilidir ve et ile hazır salata gibi çabuk bozulan ürünlerde bulunur. Tarihi geçen çiğ ürünler kokusu veya görüntüsü normal olsa bile kesinlikle tüketilmemelidir. Diğer yandan tavsiye edilen tüketim tarihi sadece kalite ve tazelik göstergesidir. Makarna, konserve ve peynir gibi ürünlerde yer alan bu tarih geçse dahi ürünün tadı, kokusu ve görüntüsü kontrol edilerek güvenle tüketilebilir.