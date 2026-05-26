İlginç olay, Scottsbluff kentindeki Short Stop isimli marketin önünde yaşandı. Polis ekipleri ilk ihbarda olayda havalı oyuncak tüfeğe benzer bir silah kullanıldığını düşündü. Ancak inceleme sonrası kamyonette bulunan gerçek pompalı tüfeğin ateş aldığı ortaya çıktı.

Polis raporuna göre kamyonetin sahibi markete girerken köpek arka koltukta hareket etmeye başladı. Bu sırada araçta bulunan ve içinde gerçek fişek olan pompalı tüfek ateş aldı. Saçmalardan biri, trafik ışığında bekleyen bir kadının sağ koluna isabet etti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre silah sesi sonrası bölgede kısa süreli panik yaşandı. Yaralanan kadın yakınları tarafından hastaneye götürülürken, polis olayın ardından kamyonette inceleme yaptı. Yetkililer, yaralanmanın ciddi olmadığını açıkladı.

Nebraska yasalarına göre araç içinde dolu pompalı tüfek taşımak yasak. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.