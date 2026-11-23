Olay, Fatih Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi’ndeki bir marketin önünde meydana geldi. Valizi görenler, bomba şüphesiyle polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, marketteki müşterileri tahliye ederek kapıları kapattı. Çevrede güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.
VALİZ BOŞ ÇIKTI
Olay yerine gelen bomba imha ekibi, şüpheli valizi fünye kullanarak kontrollü şekilde patlattı. Yapılan incelemede valizin boş olduğu belirlendi.
KAMERALAR İNCELENDİ
Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde yaptığı incelemede, bir kadının gece saatlerinde valizi marketin önüne bırakarak bölgeden uzaklaştığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.