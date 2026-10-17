Milyonlarca evde market alışverişi sırasında fazladan alınan poşetler daha sonra evde çöp poşeti olarak kullanmak için saklanıyor. Genellikle mutfak dolaplarında ya da tezgah altlarında ‘bir gün lazım olur’ düşüncesiyle saklanan market poşetleriyle ilgili uzmanlardan korkutan açıklama geldi. Hemen hemen herkesin yaptığı bu alışkanlık, uzmanlara göre ciddi sağlık sorunları yaratıyor.

NEM VE BAKTERİ YUVASINA DÖNÜŞÜYOR

Market alışverişleri sırasında alınan poşetler, özellikle kış aylarında nemli mutfakta saklanıyor. Plastik poşetler, sıkıştırılarak kaldırılınca nemli ortamda hava sirkülasyonunu kestiği için bakteri yuvasına dönüşüyor. Zamanla ince nem katmanı oluşan poşetler, önce ağır bir rutubet kokusuna, ardından hızlı bir bakteri ve küfün oluşmasına neden oluyor.

EVDEKİ MARKET POŞETLERİ ZEHİR SAÇIYOR

Evde saklanan market poşetlerinin herhangi bir gıdayla temas etmesi halinde yiyecekler adeta zehre dönüştüğünü açıklayan gıda uzmanları, poşetleri evden atın çağrısında bulundu. Poşetlere her türlü mikrobun yapıştığını belirten uzmanlar, sonradan ekmek, sebze veya meyve muhafaza etmek için kullanıldığında gıda güvenliğini doğrudan tehlikeye attığının altını çizdi. Ayrıca standart alışveriş poşetlerinin yapısında bulunan bazı kimyasal maddeler ve mikroplastik partiküller, zamanla ortama yayılarak hijyen sorunlarını daha da arttırdığı tespit edildi.

HAŞERE VE BÖCEKLERİ MIKNATIS GİBİ EVE ÇEKİYOR

Haftalarca tezgah altlarında ya da lavabo altındaki karanlık bölmelerde saklanan poşetler, böceklerin hızlı üremesini sağlayarak adeta yuva haline geliyor. Sıkışık ve karanlık ortamları seven canlılar, bu poşet kıvrımlarının arasında hızla çoğalarak mutfak hijyenini tamamen bitiriyor.

UZMANLAR HEMEN EVDEN ATIN ÇAĞRISI YAPTI

Sağlık uzmanları, evlerde saklanan poşetlerin hemen evden atılması gerektiğini belirtiyor. Mutfakta oluşan gizli bakterileri yok etmek için fazladan biriktirilen tüm poşetlerin geri dönüşüm kutularına atılması gerektiği konusunda uyarıyor.