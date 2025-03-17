Ülke genelinde bir market zincirinin yerel şubesindeki raflarda kahverengi yumurtaların neredeyse tamamen tükenmiş olduğunu gösteren bir video, sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, marketin kendi markasına ait serbest gezen tavuk yumurtaları da dahil olmak üzere farklı yumurta kartonlarının açıldığını ve bazılarında sadece beyaz yumurtaların bulunduğu görüldü. Bazı kutularda ise hem beyaz hem de kahverengi yumurtaların karışık şekilde yer aldığı fark edildi.

40 YIL SONRA İLK KEZ STOKLANDI

Market, açıklamalarında beyaz yumurtalara yönelik artan talebin, 40 yıl sonra ilk kez beyaz gezen tavuk yumurtalarının stoklanmasına yol açtığını doğruladı. Ayrıca, beyaz yumurtaların genellikle restoran sektöründe kullanıldığını ve bu yumurtaların kalitesinden müşterilerin emin olabileceğini vurguladı. Yumurta satın alma müdürü Megan Kilby, beyaz tavukların kahverengi olanlara göre daha uysal olduklarını ve daha verimli yumurtladıklarını belirtti. Bu durumun, tarımsal açıdan da büyük avantajlar sunduğunu ve tedarik zincirinde güvenilirliğe katkı sağladığını vurguladı.

KULLANICILARDAN YORUM YAĞDI

Kullanıcılar bu değişimi tartışırken çeşitli teoriler de ortaya atıldı. Birçok kişi, bu durumun süpermarket devinin maliyetlerini düşürme amacıyla beyaz yumurta üreticilerine yönelmesinden kaynaklandığını öne sürdü. Bir kullanıcı "Daha düşük yem maliyeti ve daha yüksek verime sahip tavuk türleri kullanıyorlar" diyerek, beyaz yumurtaların daha fazla üretilen bir seçenek olduğunu belirtti. Başka bir kullanıcı ise, beyaz tavukların kahverengi tavuklardan daha fazla yumurta verdiğini ve pandeminin etkisiyle evde pişirme oranının arttığını, bunun da beyaz yumurtalara olan talebi artırdığını açıkladı.