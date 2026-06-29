Market raflarında yer alan ve ambalajlarında iştah açıcı meyve, sebze veya gıda bileşeni görselleri barındıran ancak formülünde yalnızca aroma bulunduran ürünler için yeni bir dönem başlıyor. Gıda ambalajlarındaki şeffaflığı artırmak ve tüketici tercihlerini manipüle eden unsurların önüne geçmek amacıyla yasal düzenleme hayata geçirildi.

Yeni kurallara göre, üretim aşamasında gıda bileşeni yerine tamamen aroma verici tercih edilen ürünlerin etiketlerinde gerçeğe dayalı gıda fotoğraflarına yer verilemeyecek. Tüketime sunulan her ürünün ambalaj tasarımı, doğrudan kendi içeriğini yansıtacak şekilde yapılandırılacak.

AROMALI İBARESİ VE TEMSİLİ GÖRSEL ZORUNLULUĞU

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan resmi duyuru kapsamında, yeni ambalaj standartlarının temel esasları belirlendi. Bu doğrultuda gıda üreticilerinin uyması gereken yeni kurallar şu şekilde sıralandı:

Gerçek fotoğrafların kaldırılması: Tamamen aroma verici maddelerle imal edilen gıdaların paketlerinde, tüketiciyi yanıltabilecek nitelikteki gerçeğe uygun gıda görselleri kesinlikle kullanılmayacak.

Sadece temsili görsellere izin: Söz konusu ürün gruplarında sadece tüketici algısını gerçeğe aykırı yönlendirmeyecek nitelikteki "temsili" çizim veya görseller yer alabilecek.

"Aromalı" ibaresinin netliği: Ürünün sadece aromadan ibaret olduğu bilgisi, ambalaj üzerinde görselin konumlandırıldığı her alanda tüketicilerin kolayca görebileceği büyüklük ve açıklıkta zorunlu olarak belirtilecek.

Bu düzenleme, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin muhteviyatını doğru bir şekilde bilmelerini ve ambalaj illüzyonlarından korunmalarını amaçlıyor. Bakanlık, yeni mevzuatın kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi sürecinde toplumsal denetimin önemine dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, alışveriş esnasında bu kriterleri karşılamayan, yanıltıcı etiket taşıyan veya mevzuata aykırı ambalaj kullanan şüpheli ürünlerle karşılaştıklarında, durumu doğrudan Bakanlığın resmî "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması üzerinden yetkililere ulaştırarak denetim sürecine katkı sağlayabilecek.