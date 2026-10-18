Kahvaltılık reçellerin içeriğini değiştirecek düzenleme hazırlığı için düğmeye basıldı. Bakanlığın 15 Ekim’de yayımladığı Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği Taslağı, Avrupa Birliği mevzuatındaki değişikliklere uyum amacı taşıyor.

REÇELDE MEYVE MİKTARI ARTACAK

Hazırlanan taslağa göre genel grupta 1 kilogram reçel üretiminde kullanılan asgari meyve pulpu/püresi 100 gram artırılacak. Böylece 350 gramlık eşik 450 grama çıkacak; artış yaklaşık yüzde 28,6 olacak.

Ekstra reçelde ise genel eşik 450 gramdan 500 grama yükselecek. Meyvenin türüne göre farklı asgari miktarlar uygulanmaya devam edecek.

MARMAELATTA DEĞİŞİKLİK

Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, taslak, turunçgil dışındaki reçellerde “marmelat”, ekstra reçellerde “ekstra marmelat” ifadesinin kullanılmasına da imkân tanıyor. Turunçgil marmelatlarında ise meyvenin adının ürün adına eklenmesi öngörülüyor; örneğin “portakal marmeladı” ifadeleri kullanılacak.

KULLANILAN MEYVE MİKTARI YAZILACAK

Hazırlanan taslakta, “100 g’da … g meyve ile hazırlanmıştır” ifadesinin ürün adıyla aynı yüzeyde, kolayca görülebilecek şekilde bulunması öngörülüyor. Böylece tüketici, reçelin üretiminde kullanılan meyve miktarını etiketten okuyabilecek.

Her reçelde aynı meyve miktarı şartı aranmayacak. Ayva ve kuşburnunun da bulunduğu istisna grubunda, kilogram başına asgari miktar normal reçelde 350 gram, ekstra reçelde 450 gram olacak. Gül ve mürver gibi yapraklarından üretilen reçellerde ise yaprak oranının normal üründe en az yüzde 5, ekstra üründe yüzde 10 olması isteniyor.

SON TARİH BELLİ OLDU

Taslak, düzenleme yayımlanmadan önce faaliyet gösteren işletmelere 31 Aralık 2027’ye kadar uyum süresi tanıyor. Eski kurallara uygun üretilerek bu tarihten önce piyasaya sunulan ürünler ise raf ömürleri boyunca satışta kalabilecek. Bu takvim, taslağın mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda uygulanacak.