Del Monte Foods tarafından yapılan açıklamada, şirketin kreditörleriyle bir yeniden yapılandırma destek anlaşması imzaladığı ve bu süreci uygulayabilmek için gönüllü olarak ABD İflas Kanunu’nun 11. Bölümü kapsamında süreci başlattığı bildirildi. Şirket, bazı mevcut kreditörlerinden 165 milyon dolarlık yeni kaynak da dahil olmak üzere toplamda 912,5 milyon dolarlık finansman sözü aldığını duyurdu.

ŞİRKET MALİ DENGE KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi'ne sunulan belgelerde, Del Monte Foods’un varlıklarının ve yükümlülüklerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamlar, şirketin büyük bir mali denge kriziyle karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Del Monte Foods, geçtiğimiz yıl “drop-down” olarak bilinen tartışmalı bir borç yeniden yapılandırma yöntemi uygulamıştı. Bu strateji kapsamında şirket, bazı varlıklarını yeni bir yapıya devrederek bu varlıklar karşılığında borçlanmış ve likidite elde etmişti. Ancak bu hamle, bazı kreditörlerin 725 milyon dolarlık bir kredi anlaşmasında temerrüde düşüldüğü gerekçesiyle dava açmasına neden olmuştu. Bu anlaşma, borç takasları yoluyla bazı kreditörlere öncelik tanıyarak eşit ödeme dengesini sarsmıştı.

SATIŞ SÜRECİ BAŞLATILABİLİR

Şirketin açıklamasına göre yeniden yapılandırma süreci, Del Monte Foods’un varlıklarının tamamı ya da önemli bir kısmının satılmasını içeren bir planı da barındırıyor. Elde edilecek nakit ve mevcut finansman kaynakları sayesinde hem satış sürecinin hem de operasyonların sürdürülebilirliği amaçlanıyor. Bu sayede müşterilere hizmet verilmeye devam edilecek.

Del Monte Foods’un yaşadığı bu mali kriz, sektördeki borç yapılandırması uygulamalarının ne denli riskli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şirketin satış süreci ve iflas koruma süreci yakından takip ediliyor.