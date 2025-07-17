14 Temmuz’da Emek Mahallesi’ndeki bir markette plakasız motosikletle markete gelen 2 şüpheli, market çalışanı İ.Ç. tarafından bankaya götürülmek istenen 3 milyon TL'yi silah zoruyla gasbedip kaçtı.
150 KAMERA İNCELENDİ
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
150 farklı kamera kaydını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.
Ekipler, düzenlenen operasyonlarla G.Ç., İ.Ç., M.Ç., E.K. ve Y.K.’yi yakaladı. Şüphelilerden B.A. ise kaçtığı Bursa’da yakalanıp Gaziantep'e getirildi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalınan paralar ile olayda kullanılan tabanca ele geçirildi.
ÇALIŞAN ŞÜPHELİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ!
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uzun yıllardır zincir markette çalışan İ.Ç.'nin diğer şüphelilerle iş birliği yapıp, taşıdığı parayı gasbettirdiği belirtildi.