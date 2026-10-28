ABD-İran savaşının artırdığı enerji, hammadde ve nakliye maliyetleri, gıdadan temizlik ürünlerine kadar pek çok alanda yeni zam ihtimalini gündeme taşıdı. Coca-Cola, Procter & Gamble, Nestlé ve Reckitt, maliyet baskısının 2027'de de ürün fiyatlarına yansıyabileceği uyarısında bulundu.

Reuters'ta yer habere göre şirketler, yüksek fiyatlar nedeniyle harcamalarını kısmaya devam eden tüketiciler karşısında kâr marjlarını korumak ile satış hacimlerini sürdürmek arasında denge kurmaya çalışıyor.

COCA-COLA'DAN 2027 UYARISI

Coca-Cola CEO'su Henrique Braun, tüketiciler üzerindeki maliyet baskısının 2027 yılına kadar devam edebileceğini belirtti. Şirket yıllık kâr tahminini yükseltse de Braun, lojistik ve taşımacılık giderlerindeki artışın maliyetleri yukarı çektiğini söyledi.

Durex üreticisi Reckitt'in CEO'su Kris Licht ise özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki tüketicilerin zorlandığını vurguladı. Şirketin yıllık gelir beklentisini düşürmesinin ardından Licht, mevcut hammadde maliyetleri karşısında fiyat artışlarının kaçınılmaz olabileceğini ifade etti.

P&G'NİN BEKLEDİĞİ KÂR KAYBI 1,4 MİLYAR DOLAR

Tide deterjanının üreticisi Procter & Gamble, hammadde, enerji ve nakliye giderlerinden kaynaklanan beklenen kâr kaybını 1 milyar dolardan 1,4 milyar dolara yükseltti.

Şirketin Finans Direktörü Andre Schulten, bu ölçekteki maliyet baskısının fiyatlara yansıtılmadan karşılanmasının oldukça zor olduğunu söyledi.

NESTLÉ ZAMLARI SINIRLAMAYA ÇALIŞACAK

Nestlé Finans Direktörü Anna Manz, yeni zamların kısa vadede satış hacimlerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Manz, tüketici talebine uzun vadede zarar vermemek için fiyat artışlarını mümkün olduğunca sınırlamaya çalışacaklarını belirtti.

İsviçreli çikolata üreticisi Lindt & Sprüngli de tüketicilerin fiyat artışlarına verdiği tepkiyi yanlış değerlendirmenin şirket performansını olumsuz etkilediğini kabul etti.