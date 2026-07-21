Son dönemde Maryland, Ohio, Tennessee ve Florida başta olmak üzere birçok eyalette yeni gıda ormanları kurulurken, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları bu projelere destek vermeye başladı. Meyve ağaçlarının bulunduğu alanlar halka açık tutuluyor ve hasat döneminde ziyaretçiler herhangi bir ücret ödemeden ürün toplayabiliyor.

MARKET YERİNE MEYVE ORMANI

Gıda ormanları, klasik meyve bahçelerinden farklı olarak doğal bir orman düzeni örnek alınarak tasarlanıyor. Meyve ağaçlarının yanı sıra çalılar, yemişler ve çok yıllık bitkiler aynı alanda birlikte yetiştiriliyor. Böylece hem bakım ihtiyacı azalıyor hem de yılın farklı dönemlerinde farklı ürünler hasat edilebiliyor.

Özellikle taze gıdaya ulaşmanın zor olduğu bölgelerde kurulan bu alanların, düşük gelirli aileler için ücretsiz meyve kaynağı oluşturması hedefleniyor. Bazı projelerde ağaçların yanına yerleştirilen tabelalar sayesinde hangi ürünün ne zaman olgunlaştığı ve nasıl toplanacağı da ziyaretçilere anlatılıyor.

SAYILARI HIZLA ARTIYOR

ABD genelinde faaliyet gösteren The Giving Grove ağı, bugüne kadar yüzlerce mahalle meyve bahçesinin kurulmasına destek verdi. Kuruluşun verilerine göre ağ kapsamında 680'den fazla küçük meyve bahçesi bulunuyor ve bu alanlar tam verime ulaştığında yılda 4 milyondan fazla porsiyon ücretsiz taze meyve üretme potansiyeline sahip.

Uzmanlara göre gıda ormanları yalnızca ücretsiz meyve sağlamıyor. Aynı zamanda şehirlerdeki yeşil alanları artırıyor, yaz aylarında sıcaklığı düşürmeye yardımcı oluyor, kuşlar ve tozlayıcı canlılar için yaşam alanı oluşturuyor. Bu nedenle benzer projelerin önümüzdeki yıllarda ABD'nin daha fazla kentinde hayata geçirilmesi planlanıyor.