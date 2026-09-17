Yüzde 18,4'lük pazar payı ile en yakın rakibini ikiye katlayan market zinciri BİM, milyarlarca liralık net kâr açıklamasının ardından faaliyet alanını genişletme kararı almıştı.

Şirketin uzun süre önce banka kurmak amacıyla yaptığı başvuruya haziran ayında yanıt veren Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 10 milyar lira sermayeli Dost Katılım Bankası AŞ'nin kurulmasına onay vermişti.

KURULUM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Dev market zincirinin hızla yürüttüğü kurulum işlemlerinde sona gelinirken, katılım bankasının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ndeki tescil işlemleri de tamamlandı.

Böylelikle bankanın hizmete başlaması için son aşama olan BDDK'nın faaliyet izni için resmi süreç başladı. BDDK'nın yıl sonuna kadar bankaya gerekli izni vermesi halinde Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin Türkiye genelinde faaliyetlerine başlaması ve şubelerini açması bekleniyor.

BANKANIN SAHİBİ KİM OLACAK?

Kurulacak bankanın hisselerinin tamamı BİM Birleşik Mağazalar'ına ait olacak. Yüzde 71,1'i halka açık şekilde işlem gören BİM'in tek söz sahibi olacağı bankada, kurucu ortaklar arasında BİM'in yanı sıra Desto Atık Yönetimi AŞ, Dost Global Danışmanlık AŞ, GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret AŞ ile Es Global Gıda Sanayi Ticaret AŞ de yer alacak.