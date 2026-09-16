BİM Birleşik Mağazalar, Dost Katılım Bankası AŞ’nin kuruluş sürecinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu. Kuruluşuna Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 11 Haziran 2026’da izin verilen banka, 10 milyar TL sermayeyle 16 Eylül 2026 tarihinde tescil edildi. Dost Katılım Bankası için sırada BDDK başvurusu var BİM, Dost Katılım Bankası’nın sermayesinin yüzde 99,99996’sına doğrudan sahip oldu. Kalan paylar ise BİM’in yüzde 100 bağlı ortaklıkları Desto Atık Yönetimi, Dost Global Danışmanlık, GDP Gıda Paketleme ile Es Global Gıda tarafından eşit oranlarda üstlenildi. Kuruluş sürecinin tamamlanmasının ardından ilgili mevzuatta öngörülen süre içinde BDDK’ye faaliyet izni başvurusu yapılacak.

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