Amerika Birleşik Devletleri’nde süpermarket piyasası daralırken, sadece dev zincirler değil, bölgesel markalar da ciddi zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Teksas’ın Brazoria County bölgesinde faaliyet gösteren yerel market zinciri West Brazos Stewart Food Markets, iflas koruması başvurusunda bulundu. Ancak şirketin mağazaları faaliyetlerine devam ediyor.

Stewart Food Markets’in iflas başvurusu, özellikle sadece tek bir süpermarketin hizmet verdiği topluluklar için endişe kaynağı oldu. Böyle bölgelerde marketin kapanması, yalnızca alışveriş konforunun değil, taze gıdaya erişimin de ortadan kalkması anlamına geliyor.

İLK MARKETLERİ 50 YIL ÖNCE KURULMUŞTU

Aile geçmişi bu işin tam merkezinde. Vernon Stewart, 1947’de henüz 11 yaşındayken Parker’s isimli bir markette et reyonunda çalışmaya başladı. 20’li yaşlarında Fur Foods, O’Bannon’s ve Blount’s gibi firmaların et reyonlarını yönetti. 1975’te kendi işini kurdu ve o günden bu yana Stewart ailesi dört nesildir bu sektörde.

Bugün şirket; Stewart's Food Store 2, Stewart's Food Store 4, Stewart's Food Market ve Stewart's Grocery isimleriyle faaliyet gösteriyor. Başvuru belgelerine göre şirketin varlıkları 10 ila 50 milyon dolar arasında, borçları ise 1 ila 10 milyon dolar arasında değişiyor. Alacaklı sayısı 200 ile 999 arasında.

İflas başvurusu kapsamında hukuk danışmanlığı görevini Genevieve Graham Law, PLLC üstleniyor. Başvuru belgelerinde iflas koruması süreci için fonlama detayları yer almıyor. Ancak şirketin tüm mağazaları şimdilik açık ve operasyonlar sürüyor.

DEV ŞİRKET 60 MAĞAZASINI KAPATTI

Sektör genelinde ise tablo pek iç açıcı değil. Kroger son dönemde yaklaşık 60 mağazasını kapattı. Giant ise biri kendi ismiyle, 32’si Stop & Shop markası altında olmak üzere toplam 33 mağaza kapattı. Safeway ve Amazon Fresh gibi markalar da performansı düşük mağazaları birer birer kapatıyor.

Bu kapanmaların arkasında yalnızca artan rekabet değil, değişen tüketici tercihleri de var. Dollar General CEO’su Todd Vasos, artık daha fazla orta ve yüksek gelir grubundan müşterinin kendi mağazalarına yöneldiğini açıkladı. Ucuz ama küçük ebatlı ürünler sunan bu zincir, “az öde, az al” modeliyle özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde tercih ediliyor.