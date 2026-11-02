Bir market zincirinin soğutma dolapları siber saldırının hedefi oldu. Haberler’in aktardığına göre saldırıda dolapların sıcaklığı 50 dereceye çıkarıldı. Onedio da marketlerin dondurucularının bir gecede 50 dereceye yükseldiğini bildirdi.

Google News Türkiye’nin derlediği haber başlıkları arasında Hürriyet’in İsveç’te market zincirlerine yönelik siber saldırı haberi de yer aldı.

Anadolu Ajansı’nın Belçika’ya ilişkin haberinde ise bir market zincirinin soğutma sistemindeki arızanın siber saldırı şüphesini gündeme getirdiği belirtildi. Bu olay, kesinleşmiş bir saldırı olarak değil, şüphe olarak aktarıldı.