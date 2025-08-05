Türkiye'nin 81 ilinde bulunan üç harfli zincir marketlerdeki çalışma koşulları son günlerde Türkiye gündemine otururken şimdi de bir kahve zinciri çalışanının bayıldığı anlar gündem oldu.

Zincir marketlerde, belirsiz görev tanımı nedeniyle çalışanların her işi yaptığı biliniyor.

Bayılma olayının son örneği bu kez de bir kahve zincirinde yaşandı.

Dünyada ve Türkiye'de binlerce şubesi bulunan kahve zincirinde kadın bir baristanın sipariş aldığı sırada bayıldığı görüldü.

O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve tepki çekti.