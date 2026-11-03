Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 30 Ekim'de ekmek bırakmak için gittiği markete düzenlenen silahlı saldırıda vurulan fırıncı Doğan Gedik (52), kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gedik'in ailesi, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanmasını bekliyor.

Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'ndeki markete, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldı. O sırada markete ekmek bırakan Gedik, açılan ateş sonucu yaralandı.

"BİZİM CANIMIZI YAKTILAR"

Eşi Nurcan Gedik (47), gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah işe gitmek için evden çıkan eşinin ölüm haberini akşam saatlerinde aldığını anlattı. Üç çocuğuyla baş başa kaldığını belirten Gedik, saldırganların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Nurcan Gedik, "Eşim ekmeğini kazanmak için namusuyla çalışıyordu. O çok iyi bir insandı. Kimseyi de incitmezdi. Bizim canımızı yaktılar. Bunu yapanların bir an önce yakalanmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyorum." dedi.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.