Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, iş yerine ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik (52) hayatını kaybetti. Olay, dün Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Markete, husumetli kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada ekmek getiren Gedik, karnına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gedik, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gedik, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis ekiplerinin saldırının şüphelilerini yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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