Tüketicilerin zincir marketler ve perakende işletmelerinde sıkça karşılaştığı "bir alana bir bedava" uygulamaları, fiyat manipülasyonu şikâyetleriyle gündeme geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bazı işletmelerin kampanya kapsamındaki ürünlerin fiyatını önce iki katına çıkardığı, ardından "bedava" algısıyla normal değerinin üzerinde satışa sunduğu tespit edildi. Gelen şikâyetler ve somut ihbarlar üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan uygulamalara karşı yasal işlem ve idari para cezası uygulamak amacıyla inceleme başlattı.

FİYAT KARŞILAŞTIRMALARINDA DİKKAT ÇEKEN FARKLAR

Yapılan piyasa araştırmaları ve raf incelemeleri, söz konusu kampanyaların arka planındaki fiyat stratejisini ortaya koydu.

Kampanya kapsamında bir markette "bir alana bir bedava" şeklinde 399 TL’ye satılan bir deterjanın, herhangi bir kampanya uygulamayan başka bir markette tekli fiyatının 179 TL olduğu belirlendi.

Bu durumda, tüketicinin kampanyasız marketten aynı üründen iki adet alması durumunda ödeyeceği tutar 358 TL olurken, sözde indirimli markette iki ürün için daha fazla ücret ödediği görüldü. Benzer şekilde, normal satış fiyatı 124,90 TL olan bir başka ürünün kampanya adı altında 299 TL’ye, normalde 229 TL olan bir ürünün ise 399 TL’ye reyonlarda yer aldığı saptandı.

BAKANLIK 81 İLDE İNCELEME BAŞLATTI

Tüketicilerin karşılaştırmalı fiyat etiketleri ile Ticaret Bakanlığı’na başvurması sonucunda, şikâyetler resmi ihbar kabul edilerek takibe alındı. Bakanlık yetkilileri, 81 il genelinde söz konusu market zincirlerinin ürünlerini ve etiket geçmişlerini inceleyeceğini duyurdu.

Yapılacak denetimler sonucunda "tüketiciyi aldattığı ve yanılttığı" yasal olarak tescillenen işletmelere ağır idari para cezaları kesilmesi öngörülüyor. Uzmanlar, firmaların bu yöntemle hem ellerindeki stokları hızlıca nakde çevirdiğini hem de tüketicide oluşan "kazançlı alışveriş" algısından faydalandığını belirtiyor.

TÜKETİCİLERE DİJİTAL KARŞILAŞTIRMA ÖNERİSİ

Yetkililer, tüketicilerin "bedava" veya "büyük indirim" ibarelerini gördüklerinde fiyat araştırması yapmayı bırakmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.