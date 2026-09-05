ABD'nin Washington eyaletine bağlı Point Roberts kasabasında akılalmaz bir coğrafi kilit yaşanıyor. Bir somun ekmek veya bir kutu süt almak için bile uluslararası pasaport kontrolünden geçmek zorunda kalan kasabalılar, her gün gümrük kapılarında kuyruğa girmek zorunda kalıyor. Harita üzerindeki bir hata yüzünden dünyadan izole olan bölgede en temel insani ihtiyaçlar bile işkenceye dönüyor.

180 YILLIK HARİTA HATASI BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Sıra dışı coğrafi konumun arkasında 1846 yılında alınan tarihi bir karar yatıyor. ABD ile Britanya İmparatorluğu arasında çekilen cetvel düzlüğündeki sınır çizgisi, Point Roberts’ı anakara ABD topraklarından tamamen ayırdı. Siyasi olarak Amerikan toprağı sayılan bu yarımadaya karayoluyla ulaşmanın tek yolu ise Kanada sınırını geçmek.

PASAPORTU VEYA KİMLİĞİ OLMADAN EKMEK BİLE ALAMIYORLAR

Kasabada gündelik hayat adeta uluslararası bir operasyon gibi ilerliyor. Bölgede yaşayan halk, doktora gitmek için, kargo teslim almak ya da haftalık market alışverişini yapmak için Kanada gümrüğünü geçmek zorunda kalıyor. Üstelik bölgedeki tüm temel tüketim malzemeleri gümrük prosedürlerinden geçerek kasabaya ulaştığı için etiket fiyatları da neredeyse iki katına çıkıyor. Yanında pasaportu veya kimliği olmayan kasabalılar ise kendi ülkelerindeki markete dahi giremiyor.