Marketin çatısında kurulan üretim alanında farklı marul çeşitleri yetiştiriliyor. Hasat edilen marullar daha sonra karıştırılarak paketli salata haline getiriliyor. Almanya'nın en büyük çatı tarım alanı olarak tanıtılan tesiste yılda 900 bin paket üretim yapılması hedefleniyor. Ürünler binanın alt katındaki marketin yanı sıra Berlin ve çevresindeki yüzlerce mağazada satışa sunuluyor.

TOPRAK KULLANMADAN YETİŞTİRİYORLAR

Çatıdaki üretim bildiğimiz tarlalardan oldukça farklı. Marullar otomatik bir hidroponik sistemde, neredeyse hiç toprak kullanılmadan yetiştiriliyor. Bitkilerin bulunduğu özel tepsiler gün içinde birkaç kez besin içeren suyla dolduruluyor.

Sulama için çatıda biriktirilen yağmur suyundan yararlanılıyor. Sera ve marketin ısıtılmasında ise ısı pompaları ile binada ortaya çıkan atık ısı kullanılıyor. Böylece marketin çatısı yıl boyunca üretim yapılabilen kontrollü bir tarım alanına dönüşüyor.

Marulların ekimden hasada gelmesi yaklaşık 23 gün sürüyor. Hasat edilen ürünler alt kattaki markete gönderilerek işleniyor ve paketleniyor. Karışımlarda Batavia, Romaine, Lollo Rosso ve Easy Leaf gibi farklı marul çeşitleri bulunuyor.

YILDA 900 BİN PAKET ÜRETİLEBİLECEK

Çatı çiftliği tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 900 bin paket salata üretilebilecek. Üretimin doğrudan şehir içinde yapılması sayesinde özellikle Güney Avrupa'dan getirilen ürünlere kıyasla taşıma mesafesinin önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Şirketin hesabına göre sistem yılda yaklaşık 500 bin kilometrelik ürün taşımacılığını ortadan kaldırabilir.

Berlin'deki uygulama aynı zamanda tek seferlik bir proje olarak düşünülmüyor. Market binası farklı bölgelerde tekrar kurulabilecek modüler bir sistemle tasarlandı ve benzer çatı kullanımına sahip yeni mağazaların Almanya'nın farklı noktalarında hayata geçirilmesi planlanıyor.