Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı "Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan yeni düzenlemeyle 2011 tarihli eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Yeni mevzuat uyarınca, tüketici sağlığı açısından güvenilirlik riski oluşturmayan ve tüketiciyi yanıltmayan maddelerin kullanımına izin verilecek.

DOMUZ VE BÖCEK KAYNAKLI BİLEŞENLER YASAKLANDI

Yayımlanan yönetmelikle birlikte domuz ve böcek kaynaklı aroma vericiler, aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri ve bunların üretiminde kullanılan kaynak materyallerin gıda ürünlerinde kullanımı tamamen yasaklandı. Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan aroma maddelerinin ve bu maddeleri içeren gıdaların piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek.

10 AROMA MADDESİ İÇİN KADEMELİ YASAKLAMA TAKVİMİ

Düzenleme kapsamında belirlenen 10 özel aroma maddesi için kademeli yasaklama takvimi uygulanacak.

FL 04.029, FL 05.100, FL 05.175, FL 05.222, FL 15.029, FL 15.030, FL 15.060, FL 15.119, FL 15.130 ve FL 15.131 kodlu maddelerin 31 Aralık 2026 tarihinden itibaren piyasaya arzı, gıda üretiminde kullanımı ve ithalatı durdurulacak.

FL 05.062 ve FL 05.099 kodlu iki aroma maddesinin kullanımı ise sadece belirli gıda kategorileriyle sınırlandırıldı.

ETİKETLERDE 'DOĞAL' İFADESİNE YÜZDE 95 ŞARTI

Gıda etiketlerinde "doğal" ibaresinin kullanılması da yeni kurallara bağlandı. Aroma vericilerde "doğal" ifadesinin yer alabilmesi için kullanılan bileşenlerin ağırlıkça en az yüzde 95'inin etiket üzerinde belirtilen kaynaktan elde edilmiş olması gerekecek.

Gıda işletmelerine yeni kurallara uyum sağlamaları amacıyla 31 Aralık 2026 tarihine kadar geçiş süresi tanındı. Bu tarihten önce üretilmiş veya piyasaya sunulmuş ürünler, raf ömürleri dolana kadar satışta kalabilecek.