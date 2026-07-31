İstanbul’un Şişli ilçesinde yer alan ve Türkiye’nin her ilinde mağazası olan bir market zincirinde Antep fıstığı, şeffaf kilitli kutularda satılmaya başlandı.

En sevilen kuru yemişlerinden olan 180 gramlık Antep fıstığının fiyatının 434 liraya ulaşmasıyla marketlerin, hırsızlığa karşı önlem almak için bu yola başvurduğu düşünülüyor. 180 gramı 434 liraya ulaşan Antep fıstığının kilogram fiyatı 2 bin lirayı aşıyor.

Son yıllarda diş macunları, zeytinyağları ve bebek mamalarının da marketlerde kutularda veya alarm takılarak satılması medyaya yansımıştı.