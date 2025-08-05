Yıllardır sofralarımıza gelen kahverengi yumurtalar, birçok kişi tarafından “daha doğal” ya da “daha sağlıklı” olarak algılanıyordu. Ancak bazı ülkelerde bu yumurtalar, market raflarından sessizce çekilmeye başlandı. Sebep ise ne sağlıkla ilgili ne de üretim yasağıyla. Asıl neden, ekonomik ve lojistik tercihler.

GÖRÜNÜŞE ALDANDIK, FARK YOK

Uzmanlara göre kahverengi ve beyaz yumurtalar arasında besin değeri açısından hiçbir fark yok. Yumurta kabuğunun rengi, yalnızca tavuğun genetik yapısına bağlı. Kahverengi yumurta yapan tavuklar genellikle daha iri ve bu nedenle daha fazla yem tüketiyor. Bu da üretim maliyetini artırıyor.

BEYAZ YUMURTAYA DÖNÜŞÜN ARKASINDA NE VAR?

İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde süpermarket zincirleri, daha sürdürülebilir üretim ve tedarik amacıyla kahverengi yumurtaları listelerinden çıkarıyor. Bu değişimin arkasında yüksek yem maliyetleri, enerji ve taşıma giderlerindeki artış, depolama ve sınıflandırmada sadeleşme hedefi

Beyaz yumurta üreten tavuklar daha az yemle benzer verim sağlayabildiği için, üreticiler bu geçişi daha ekonomik buluyor. Aynı zamanda daha uzun raf ömrü ve tek tip ürün kontrolü de süreci hızlandırıyor.

TÜKETİCİ ALGISI YANILTIYOR

Gıda bilimciler, uzun süredir kahverengi yumurtanın “köy yumurtası” ya da “doğal ürün” olduğu yönündeki algının bilimsel bir temeli olmadığını vurguluyor.

Gıda uzmanı Dr. Laura Simmons, “Kahverengi kabuk, içeriğin daha sağlıklı olduğunu göstermez” ifadelerini kullanırken, “Tavuk ne yerse yumurta da onu yansıtır. Kabuk sadece dış görünüş” dedi.

YEREL MARKETLERDE GÖRÜLMEYE DEVAM EDEBİLİR

Kahverengi yumurtalar büyük zincirlerden çekilse de, yerel pazarlarda ve çiftçi tezgahlarında bir süre daha görülmeye devam edecek. Ancak maliyet ve üretim dengesine bağlı olarak, bu ürünün zamanla tamamen beyaz yumurtayla yer değiştirmesi bekleniyor.