İlk kez 2023 sonunda yayımlanan ve bugüne dek 120 milyondan fazla izlenen videolar, bu özel çikolatanın dünya çapında hızla popülerleşmesine neden oldu. Ancak bu hızlı yükseliş gıda sektöründe önemli bir krizi de tetikledi.

FISTIK FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre özellikle ABD ve İran gibi fıstık üretiminde önde gelen ülkelerde arz sıkıntısı yaşanıyor.

Uzmanlar, çiğ fıstık fiyatlarının sadece bir yıl içinde yarım kilo başına 7.65 dolardan 10.30 dolara yükseldiğini belirtiyor.

Bu artışta geçen yıl ABD'de yaşanan düşük fıstık hasadının da etkili olduğu ifade ediliyor. Üstelik mevcut ürünlerin büyük kısmı kabuklu olarak satıldığı için çikolata üretiminde kullanılan fıstık çekirdekleri daha da zor bulunur hale geldi.

MAĞAZALAR 'KARNE' UYGULAMASINA GEÇTİ

Çikolata barlarına yönelik yoğun talep karşısında bazı mağazalar, satışlara kota koymak zorunda kaldı.

Prestat Group Genel Müdürü Charles Jandreau, Financial Times'a yaptığı açıklamada Dubai çikolatasına olan talebin sektör beklentilerini altüst ettiğini söyledi. Birçok mağazada kişi başına satılacak bar sayısının sınırlı tutulduğu, hatta stokların dikkatle kontrol altına alındığı bildiriliyor.