İngiliz market zinciri Morrisons, gıda israfıyla mücadele eden Too Good To Go platformuyla yürüttüğü iş birliğini genişletti. Londra ve çevresindeki 25 mağazada başlatılan uygulama kapsamında, soğuk zincirde saklanması gereken çeşitli gıda ürünleri sürpriz poşetler halinde satışa çıkarıldı.

POŞETİN İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNCEDEN BİLİNMİYOR

Yeni uygulamada müşteriler, Too Good To Go üzerinden indirimli gıda poşetlerini satın alabiliyor. Ancak poşetin içinde hangi ürünlerin bulunduğu, teslim alınana kadar bilinmiyor.

Yaklaşık 12 sterlinlik ürün içeren poşetler 6 sterline satılıyor. Böylece tüketiciler, normal satış değerinin yaklaşık yarısını ödeyerek farklı gıda ürünlerine ulaşabiliyor.

Poşetlerin içeriği mağazadaki fazla stoklara ve o gün satışa sunulabilecek ürünlere göre değişiyor. Bu nedenle her müşteriye aynı ürünler verilmiyor.

ET, SÜT ÜRÜNLERİ VE DENİZ ÜRÜNLERİ DE VAR

Yeni sürpriz poşetlerde süt ürünleri, şarküteri ürünleri, et ve deniz ürünleri bulunabiliyor. Bu ürünler, marketlerdeki fazla stokların değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan soğuk gıda paketlerinden oluşuyor.

Morrisons daha önce de unlu mamuller, meyve ve sebzeler, kafe ürünleri ve çeşitli market ürünlerini sürpriz poşetlerle satışa sunuyordu. Yeni uygulamayla indirimli ürün seçenekleri genişletilmiş oldu.

Müşterilerin poşetleri satın almak için ücretsiz Too Good To Go uygulamasını kullanması gerekiyor. Uygulama üzerinden katılımcı mağaza seçilerek rezervasyon yapılıyor ve ürünler belirtilen saat aralığında teslim alınıyor.