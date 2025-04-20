Dünyanın en çok tükettiği gıdaların başında gelen yumurta, market raflarında çoğu zaman beyaz ve kahverengi renkleriyle satışa sunulur.



Bugüne kadar birçok kez hangi yumurta türünün daha sağlıklı olduğuna yönelik tartışmalar yürütülse de, uzmanlara göre iki tür arasında belirgin bir fark bulunmuyor. Buna karşın Almanya Yumurta Üreticileri Federal Birliği, geçtiğimiz aylarda aldığı bir karar ile marketlerde kahverengi yumurta üretimine kısıtlama getirmişti. Başlangıçta sağlıkla ilişkili olduğu düşünülen bu kararın gerekçesi sonradan ortaya çıkarken, söz konusu uygulamanın hızla Avrupa ülkelerine yayıldığı öğrenildi.

İŞTE KAHVERENGİ YUMURTA ÜRETİLMEMESİNİN NEDENİ



Yumurtaların hangi renkte olacakları, temel olarak tavuğun cinsine bağlıdır. Tavukların kulakçık rengi, bırakacağı yumurtanın beyaz ya da kahverengi olacağına ilişkin kesin bir işaret olarak kabul edilir. Tavuklarda kulakçık rengini kalıtsal özellikler belirlese de, yapılan araştırmalara göre beyaz yumurta üreten tavukların verimlilik açısından çok büyük avantajları bulunuyor.



Alman Yumurta Üreticileri Federal Birliği Başkanı Henner Schönecke, üretim maliyetlerini düşürmek ve verimlilik gibi faktörler nedeniyle ülke genelindeki üreticilere beyaz renkli yumurtaları üretmesi konusunda talimat ilettiklerini belirtirken, Almanya'da etkili olan uygulama kısa sürede Hollanda, Belçika ve Fransa'ya sıçradı.





'BİR SÜRE SONRA KAHVERENGİ YUMURTA GÖREMEYECEĞİZ'



Hayvan yetiştiriciliğinin yalnızca maliyet düşürmeye odaklandığını belirten Schönecke, bu nedenle tüm üreticilerin çeşitli avantajları nedeniyle yalnızca beyaz yumurta üretimine odaklandığını ve bu durumun yakın gelecekte kahverengi yumurtaların tamamen bitmesine neden olacağına dikkat çekti.



BEYAZ YUMURTALAYAN TAVUKLARIN NE AVANTAJLARI VAR?



İnsan sağlığına yönelik olumlu ve olumsuz etkileri konusunda herhangi bir fark bulunmasa da, beyaz yumurtlayan tavukların yaşam süresi kahverengi yumurtlayan tavuklara göre daha uzundur.



Bu da çiftçiler açısından daha uzun yıllar yumurta almayı sağlar. Ayrıca beyaz yumurta bırakan tavukların boyutu, çok daha küçük ve hafiftir.