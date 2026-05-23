İspanya Gıda Güvenliği ve Beslenme Ajansı (AESAN), taze peynir tüketiminin yoğun olduğu ülkede geniş çaplı bir geri çağırma operasyonu başlattı.

Yapılan laboratuvar analizlerinde Listeria monocytogenes bakterisine rastlanması, yetkilileri harekete geçirdi. Riskli ürün yelpazesinin beklenenden daha geniş olduğunu belirten uzmanlar, vatandaşlara evlerindeki buzdolaplarını kontrol etme çağrısında bulundu. Tehlikenin odağındaki peynirlerin özellikle son kullanma tarihi 6 Temmuz 2026’ya kadar olan seriler olduğu açıklandı.

DÖRT MARKA MERCEK ALTINDA

Gıda güvenliği ekiplerinin yayımladığı acil durum raporuna göre, kirlenmeden etkilenen ürünlerin inek sütünden üretilen taze peynirler olduğu bildirildi. Kara listede yer alan ve marketlerden toplatılmasına başlanan markalar şunlar:

Cerrato

Nativo

Goya

Sabor de Casa

Yetkililer, bu ürünlerin büyük zincir marketlerden hızla çekildiğini ancak operasyon öncesinde çoktan binlerce eve girmiş olabileceğini vurguluyor.

SOĞUK ORTAMDA BİLE ÇOĞALIYOR

Sağlık dünyasını alarm durumuna geçiren Listeria bakterisi, diğer mikroorganizmaların aksine buzdolabı sıcaklığında dahi hayatta kalıp çoğalabilme özelliğine sahip. Uzmanlar, enfeksiyonun özellikle şu gruplar için hayati risk taşıdığı konusunda hemfikir:

Hamile kadınlar (Düşük ve erken doğum riski)

Yüksek yaş grubundaki bireyler

Bağışıklık sistemi zayıf olan hastalar

Hastalık; yüksek ateş, şiddetli kas ağrıları, kusma ve ishal gibi belirtilerle kendini gösteriyor.

"MUTFAKTA ÇAPRAZ BULAŞMAYA DİKKAT EDİN"

AESAN, evlerinde bu markalara ait peynir bulunan tüketicilerin ürünleri hiçbir koşulda tüketmemesi ve doğrudan imha etmesi gerektiğini duyurdu. Yapılan uyarıda, paketi açılmış peynirlerin buzdolabındaki diğer gıdalara da bakteri bulaştırmış olabileceği (çapraz bulaşma) aktarıldı. Söz konusu peynirlerden yiyen ve halsizlik ya da ateş şikayeti yaşayan kişilerin ise vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması isteniyor.

İSPANYA'DA GIDA GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILIYOR

Bu son gelişme, İspanya'da geçmiş yıllarda yaşanan ve can kayıplarına yol açan benzer gıda krizlerini yeniden hafızalara getirdi. Ülkede kamuoyu, hayvansal ve taze ürünler üzerindeki denetim mekanizmalarının radikal bir şekilde sıkılaştırılmasını ve üreticilere yönelik yaptırımların artırılmasını talep ediyor.