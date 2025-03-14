Hollanda'nın ünlü süpermarket zinciri Jumbo, organik ay çekirdeği ürünlerinde salmonella bakterisi riski nedeniyle geri çağırma kararı aldığını duyurdu. Son Haber Eu'nun haberine göre, yetkililer söz konusu ürünün kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini duyururken, tüketicilere herhangi bir fiş ibraz etmeden ürünü iade edebileceğini açıkladı.

Jumbo, geri çağrılan ürünün 500 gramlık organik ay çekirdeği olduğunu ve son kullanma tarihinin 9 Ekim 2025 olduğunu belirtti. Salmonella bakterisinin sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çeken yetkililer geri çağırma kararının hızla alındığını ve tüm mağazalarda gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını duyurdu.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUYOR

Salmonella enfeksiyonunun, özellikle hamileler, küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Enfeksiyon belirtileri arasında ishal, mide krampları, bulantı ve kusma yer alıyor.