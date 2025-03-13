Son zamanlarda market raflarında veya sosyal medya paylaşımlarında sıklıkla karşılaştığımız kemik suyu, son bir yıl içinde daha da popüler oldu. Birçok diyetisyen ve sağlıklı yaşam etkileyicisi, kemik suyunun sağlık faydalarına dikkat çekiyor fakat bu besin uzun süredir hayatımızda olsa da son dönemde sağlıklı yaşam tarzına olan etkileri ile daha fazla ilgi görmeye başladı.

Kemik suyu, hayvan kemiklerinin sebzelerle birlikte uzun süre kaynatılmasıyla yapılan bir tür çorbadır ve et suyundan farklı olarak, kemik suyu daha uzun süre kaynatıldığı için tuz, şeker ve tatlandırıcı içermez. Diyetisyen Anthony DiMarino, kemik suyunun içeriğinde kolajen ve diğer besin maddelerinin bulunduğunu belirterek, bunu sağlıklı ve dengeli bir diyete eklemek için faydalı bir seçenek olarak açıklıyor.

PARÇALANARAK VÜCUDA FARKLI FAYDALAR SAĞLAR

DiMarino, yaptığı açıklamada et suyundaki kolajen vücuda alındığında, parçalanarak farklı ihtiyaçlar doğrultusunda kullanıldığını söyledi. Harvard Health'e göre, kolajen tendoları ve bağları koruyarak eklem ağrılarını hafifletmeye yardımcı olan kemik suyu ayrıca kemik sağlığını destekleyen kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri de barındırır. Doku, kas ve kemik üretimi için gerekli olan amino asitlerin de iyi bir kaynağıdır. Kolajendeki glisin, stresle mücadeleye yardımcı olmanın yanı sıra uyku kalitesini iyileştirmeye de katkı sağlar.

Sağlıklı beslenme uzmanı Lindsey Wohlford, kemik suyunun protein alımını artırarak kas gelişimini desteklediğini belirtirken, kemik suyunun iltihaplanmayı azaltmak, bağırsak sağlığını iyileştirmek ve yaşlanmayı geciktirmek gibi çeşitli faydaları olduğu iddia edilse de, bu yararları destekleyecek bilimsel araştırmalar yeterli değil.

EVDE DE YAPABİLİRSİNİZ

Eğer kemik suyunun faydalarından yararlanmak istiyorsanız, hazır almak yerine kendi kemik suyunuzu da yapabilirsiniz. Hazırlaması oldukça basit ve uzun kaynama süresine rağmen evde yapmak mümkün. Büyük bir tencereye 2 ila 3 kilo tavuk ya da dana kemiği koyarak 6-8 su bardağı et suyu elde edebilirsiniz. İsterseniz kemikleri önceden 30 dakika kavurabilirsiniz. Ardından doğranmış havuç, kereviz ve soğan gibi sebzeleri ekleyip kekik ile tatlandırabilirsiniz. Üzerine 12 su bardağı su ekledikten sonra bir yemek kaşığı sirke ilave edin ve karışımı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısıp 12 saat kısık ateşte pişirmelisiniz. Hazırladığınız kemik suyunu ince bir süzgeçten geçirip kemik ve katı parçaları ayırarak servise hazır hale getirebilirsiniz.