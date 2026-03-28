Bakanlığın NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Krema görünümlü yanıltıcı ürünlere geçit verilmeyeceği vurgulanan paylaşımda, Türk Gıda Kodeksi Krema ve Kaymak Tebliği ile bitkisel yağlı karışımların "krema" adıyla piyasaya arz edilmesinin önüne geçilerek, gıdada bilgi kirliliğine son verildiğinin altı çizildi. Paylaşımda, "Türk Gıda Kodeksi standartlarını karşılamayan ve benzer amaçlar için üretilen ürünlerin etiketinde artık 'krema' ifadesi kullanılamayacak. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi amacıyla, bu tür ürünlerde tanımlayıcı ad olarak 'kremsos' ifadesi kullanılacak" bilgisi yer aldı.

