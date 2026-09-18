Yapılan mikrobiyolojik incelemelerde sabunlarda varlığı belirlenen Pluralibacter gergoviae, özellikle cilt bariyeri zayıflamış bireyler ile bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde enfeksiyon riski oluşturmaktadır.

Yetkililer, mikroorganizma kontaminasyonu içeren ürünün kullanımının olumsuz sağlık etkilerine yol açabileceğini bildirdi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNÜN DETAYLARI

Toplatma kararı kapsamındaki ürün bilgileri ve satış noktaları şu şekildedir:

Ürün Adı: Baylis & Harding Oud, Cedar & Amber 1L El Yıkama Yedek Şişesi

Etkilenen Parti Numaraları: Ambalajın alt kısmında yer alan 6210A ve 6211A

Satış Kanalları: Amazon, Ocado, Sainsbury's ve Waitrose

MÜŞTERİLERE İADE EDİN ÇAĞRISI YAPILDI

walesonline'de yer alan habere göre, Sainsbury's ve Waitrose gibi perakende zincirleri, söz konusu ürünün belirlenen partilerini satın alan tüketicilerin sabunu kullanmayı derhal bırakmalarını istedi. Şirketler tarafından yapılan resmi duyurularda, ürünlerin paketlenerek en yakın mağazaya götürülmesi halinde müşterilere tam para iadesi yapılacağı belirtildi.