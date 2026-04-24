Fransa'da gıda güvenliği denetimleri kapsamında Lidl mağazalarında satışa sunulan bazı organik havuçlar için geri çağırma kararı alındı. Rappel Conso tarafından yapılan duyuruda, ürünlerde yasal sınırın üzerinde kimyasal kalıntı tespit edildiği bildirildi.

GERİ ÇAĞRILAN ÜRÜNLER

Geri çağırma işlemi, “Cote marché” markası altında satılan 1 kilogramlık organik havuç paketlerini kapsıyor. Söz konusu ürünlerin detayları şu şekildedir:

Satış Tarihleri: 12 – 22 Nisan 2026

Parti Numaraları: L1505, L1601, L1602, L1603, L1604, L1605, L1701, L1702

Son İade Tarihi: 7 Mayıs 2026

ÇEVRESEL YOLLARLA GIDALARA BULAŞTIĞI SÖYLENİYOR

Yapılan incelemelerde, havuçlarda yüksek miktarda perklorat kalıntısı saptandı. Sanayi ve savunma alanlarında kullanılan bu maddelerin, çevresel yollarla gıdalara karıştığı belirtiliyor. Fransa Sağlık Bakanlığı, bu maddelerin kanserojen grupta yer almadığını ancak tiroid bezinin iyot emilimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini açıkladı.

TÜKETMEYİN UYARISI YAPILDI

Uzmanlar, belirtilen parti numaralarına sahip ürünleri satın alan tüketicilerin bu gıdaları tüketmemesi gerektiğini bildirdi. Ürünlerin satın alınan mağazaya geri götürülmesi durumunda ücret iadesi yapılacağı açıklandı.