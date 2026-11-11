Günlük hayatta sıkça tüketilen poşet çaylarla ilgili yapılan bir araştırma, demleme sırasında çay poşetlerinden içeceğe plastik parçacıklar ve kimyasal maddeler geçebildiğini ortaya çıkardı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden iki akademisyenin gerçekleştirdiği çalışmada, poşet çaylar ile dökme çaylar arasındaki mikroplastik miktarı karşılaştırıldı.

Uluslararası bilimsel dergi npj Science of Food'da yayımlanan araştırma, çay poşetlerinin sıcak suyla temas ettiğinde içeriğe ne kadar mikroplastik bırakabildiğini inceledi. Çalışmada ayrıca plastik poşetlerden çaya geçebilen bazı kimyasal maddeler de analiz edildi.

BİR FİNCAN ÇAYDA 2 BİN 498 MİKROPLASTİK PARÇACIK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden Prof. Dr. Necla Pehlivan Gedik ve Kenan Gedik tarafından yürütülen araştırmada, plastik içerikli çay poşetleri yaklaşık 95 derece sıcaklıktaki suda 3 dakika boyunca bekletildi.

İncelemeler sonucunda, poşetlerden çaya geçen mikroplastik miktarının bir fincanda 555 ile 2 bin 498 parçacık arasında değiştiği hesaplandı. Bu parçacıkların poliamid olarak bilinen plastik türünden oluştuğu belirlendi.

DÖKME ÇAYDAKİ MİKTAR ÇOK DAHA DÜŞÜK

Araştırmacılar, karşılaştırma yapabilmek amacıyla dökme çay örneklerini de mercek altına aldı. Bu örneklerde de mikroplastik parçacıklar tespit edildi ancak miktar, poşet çaylara göre oldukça düşük kaldı.

İncelemeye göre, 2 gramlık dökme çay porsiyonunda 0,3 ile 2,4 arasında mikroplastik parçacık bulundu.

Dökme çay örneklerinde tespit edilen parçacıkların farklı plastik türlerinden oluştuğu kaydedildi. Bu maddelerin çay bitkisinin yetiştirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi veya nakliyesi sırasında ürüne karışmış olabileceği değerlendirildi.

POŞET ÇAYLARDA BPA VE KİMYASAL MADDELER DE BULUNDU

Çalışmanın bir diğer önemli başlığı ise plastik çay poşetlerinden içeceğe geçebilen kimyasal maddeler oldu. Araştırma kapsamında incelenen poşet çay örneklerinin tamamında BPA (Bisfenol A) ve plastiklere esneklik kazandırmak amacıyla kullanılan bazı kimyasallar tespit edildi.

Araştırmacılar, tüketim sırasında vücuda alınabilecek BPA miktarını da hesapladı. Bazı poşet çay örneklerinde belirlenen maruziyetin, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi tarafından belirlenen günlük alım sınırının yüzde 21,7'sine kadar ulaşabildiği bildirildi.