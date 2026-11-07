Dünyanın en prestijli bilim yayınlarında yer bulan kapsamlı araştırma, milyonlarca insanın her gün tükettiği şişe sularla ilgili sarsıcı bir tehlikeyi gün yüzüne çıkardı. Geliştirilen yeni nesil çift lazer teknolojisiyle yapılan incelemelerde, market raflarındaki standart pet şişe sularında hücre zarını ve kan-beyin bariyerini doğrudan aşabilen yüz binlerce görünmez parçacık belirlendi.

Columbia Üniversitesi araştırmacılarının öncülük ettiği ve PNAS dergisinde yayımlanan çalışmada, piyasada en çok satılan şişe suları mercek altına alındı. Bugüne kadar uygulanan standart yöntemlerle yalnızca mikro düzeydeki büyük plastikler sayılabilirken, bu kez insan sağlığı için çok daha kritik kabul edilen nanoplastikler ilk kez tam anlamıyla tespit edildi.

TEK BİR ŞİŞEDE 240 BİN PARÇACIK TESPİT EDİLDİ

Laboratuvar testleri sonucunda tek bir litrelik pet şişede ortalama 240 bin adet plastik parçacığı bulunduğu saptandı. Uzmanları asıl tedirgin eden nokta ise bu parçacıkların yüzde 90'ının nanoplastik boyutunda olmasıydı. Saç telinden yüzlerce kat daha küçük olan bu parçacıkların sindirim sisteminde durmayıp bağırsakları, akciğerleri ve hatta anne karnındaki plasentayı aşarak doğrudan kana ve hayati organlara geçebildiği kanıtlandı.

ASIL KAYNAK ŞİŞENİN KENDİ AMBALAJI VE ARITMA FİLTRELERİ

Elde edilen veriler, suyun içindeki plastik yoğunluğunun doğrudan şişenin kendi ambalajından ve fabrikadaki filtreleme sistemlerinden kaynaklandığını ortaya koydu. Bilim insanları kapağın her açılıp kapanmasında ve şişenin hafifçe sıkılmasında bile milyarlarca nano parçacığın suya karıştığını belirterek, ambalajlı su endüstrisinin acilen küresel çapta denetime alınması gerektiğine dikkat çekti.