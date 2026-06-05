Zabıta ekiplerinin Kuzuculu Mahallesi'ndeki rutin denetimleri sırasında, reyonlardaki kahve paketlerinde usulsüzlük tespit edildi. Yapılan incelemede, son kullanma tarihi yaklaşık 1 yıl geçmiş olan ürünlerin ambalajındaki tarih kısımlarının siyah boyayla kapatıldığı görüldü.

Zabıta Müdürü denetim anında, "Son kullanma tarihlerinin üzerini kapatmışlar, altındaki yasal süre daha eski. 2024 ve 2025 ürünlerini almışlar, 2025'in bile süresi geçmiş. Üstünü de boyamışlar, bu ürünlerin hepsini topluyoruz" diyerek hileyi resmiyet altına aldı.

GİZLİ BÖLMEDEN PATLAYICI MADDELER ÇIKTI

İş yerinde incelemelerini derinleştiren ekipler, işletmecinin "yok" demesine rağmen reyonların arkasına gizlenmiş satışı yasak patlayıcı maddeler buldu. Okul çağındaki çocukları hedef alan kutularca torpil, meşale ve kızkaçıran maddesine el konuldu. Zabıta Müdürü ele geçirilen malzemelerle ilgili, "Çocuklar bunları alıp elinde patlatıyor, buna müsaade edemeyiz" diyerek yasal süreci başlattı.

RUHSATSIZ İŞLETMENİN KEPENKLERİ İNDİRİLDİ

Kontrollerde dükkan önündeki kaldırımın işgal edildiği ve işletmenin resmi çalışma ruhsatının olmadığı belirlendi. Zabıta Müdürü'nün, "Ne dükkanı olduğun belli değil, ne sattığın belli değil. Ruhsatın yok bir kere" uyarısının ardından jandarma ekipleri çağrıldı. Tutulan tutanakla birlikte ruhsatsız market mühürlenerek faaliyetten men edildi.

ASETON HİLESİNDEN SONRA ŞİMDİ DE BOYAMA YÖNTEMİ

Uzmanlar, geçmişte tarihi geçmiş ürünlerin tarihlerinin asetonla silindiğini hatırlatarak, şimdi de siyah boyayla kapatma yönteminin ortaya çıktığına dikkat çekti. Güvenli gıda tüketimi için vatandaşların şu kurallara dikkat etmesi hayati önem taşıyor:

Satın alınan ürünlerin ambalajındaki son kullanma tarihi kısımları reyon başında mutlaka kontrol edilmelidir.

Tarih kısmında kazıma, boyama, karartma veya şüpheli bir etiketleme görülen ürünler asla satın alınmamalıdır.

Bu tarz bir hileyle karşılaşılması durumunda, vakit kaybetmeden belediye zabıta ekiplerine veya Ticaret İl Müdürlüklerine ihbarda bulunulmalıdır.